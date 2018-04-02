Продажи автомобилей Mitsubishi в России в марте выросли почти в три раза — до 5,2 тыс. машин

Более 5,2 тыс. автомобилей Mitsubishi было продано на российском рынке в марте 2018 г., что почти в три раза больше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Mitsubishi в марте реализовали 5 тыс. 227 автомобиля — почти в три раза больше, чем годом ранее. Это лучший результат с января 2015 г. По итогам первых трех месяцев 2018 г. в России продано 10 тыс. 232 автомобиля Mitsubishi, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в марте 2018 г. выросли почти вдвое — до 2 тыс. 760 машин.

«Второй по популярности моделью Mitsubishi стал внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 1 тыс. 225 покупателей. Продажи пикапа L200 в прошлом месяце составили 778 штук, что почти в четыре раза больше по сравнению с показателем годичной давности», — указано в сообщении.