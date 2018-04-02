Ещё
Продажи автомобилей Mitsubishi в России в марте выросли почти в три раза — до 5,2 тыс. машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Mitsubishi в России в марте выросли почти в три раза — до 5,2 тыс. машин 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: Прайм
Более 5,2 тыс. автомобилей Mitsubishi было продано на российском рынке в марте 2018 г., что почти в три раза больше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Mitsubishi в марте реализовали 5 тыс. 227 автомобиля — почти в три раза больше, чем годом ранее. Это лучший результат с января 2015 г. По итогам первых трех месяцев 2018 г. в России продано 10 тыс. 232 автомобиля Mitsubishi, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в марте 2018 г. выросли почти вдвое — до 2 тыс. 760 машин.
«Второй по популярности моделью Mitsubishi стал внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 1 тыс. 225 покупателей. Продажи пикапа L200 в прошлом месяце составили 778 штук, что почти в четыре раза больше по сравнению с показателем годичной давности», — указано в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Два человека погибли и трое спасены при пожаре в квартире на юге Москвы Иномарка врезалась в жилой дом в Подольске, два человека пострадали Пятеро вооруженных людей в камуфляжной форме и в масках ограбили банк на Сокольнической площади
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда247
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Стартовали продажи нового Renault Duster
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение