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Неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки на границе Петербурга и Ленобласти
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Неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки на границе Петербурга и Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области водителю маршрутки выстрелили в упор в лицо из газового пистолета.
Утром 2 апреля на перекрестке Московского шоссе и поворота к поселку Ленсоветовский на красный сигнал светофора остановился автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 354 «Метро Купчино — Пушкин». В этот момент к автобусу подъехал автомобиль BMW, из которого вышел мужчина и постучался в дверь водителя. Когда он открыл дверь, неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета. Нападавший запрыгнул в машину и скрылся с места происшествия, пишут 47news.
Водителю оказали помощь сотрудники скорой помощи, которые прибыли на песто происшествия.
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