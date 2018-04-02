Неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки на границе Петербурга и Ленобласти

На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области водителю маршрутки выстрелили в упор в лицо из газового пистолета. Утром 2 апреля на перекрестке Московского шоссе и поворота к поселку Ленсоветовский на красный сигнал светофора остановился автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 354 «Метро Купчино — Пушкин». В этот момент к автобусу подъехал автомобиль BMW , из которого вышел мужчина и постучался в дверь водителя. Когда он открыл дверь, неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета. Нападавший запрыгнул в машину и скрылся с места происшествия, пишут 47news Водителю оказали помощь сотрудники скорой помощи, которые прибыли на песто происшествия.