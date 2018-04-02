Керамические плитки свалились на голову мужчины на северо‐востоке Москвы 

На северо‐востоке Москвы на 35‐летнего мужчину стопкой свалились уличные керамические плитки. Об этом в понедельник «360» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в понедельник примерно в 12:35 в Кучином переулке. Мужчину госпитализировали. У него ушибленная рваная рана теменной и затылочной области справа.
В конце марта в Лондоне скончалась
29-летняя
женщина после того, как на нее упал груз кирпичей, который перемещал строительный кран. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.