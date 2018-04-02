Черноморский флот получил пожарные броневики с «механической рукой»

Автомобили предназначены для выполнения аварийно-спасательных работ повышенной сложности, таких как возгорания на технических базах вооружения, складах горюче-смазочных материалов и в хранилищах боеприпасов.

Для работы в подобных условиях машина оснащена бронированной капсулой экипажа. Пожарный расчет автомобиля может устранять возгорания, не покидая автомобиль и не подвергая жизни опасности, с помощью дистанционно управляемого лафетного ствола, подающего до 20 литров воды в секунду.

Пожарная машина оснащена бронированной цистерной и способна перевозить до 6000 литров воды и 400 литров пенообразователя.

Во время спасательных операций автомобиль может прокладывать пути для проезда другой пожарной и ремонтно-эвакуационной техники с помощью бульдозерного клиновидного отвала.

Для разбора завалов машина оснащена «механической рукой» — дистанционно управляемым гидравлическим краном-манипулятором. Ему под силу поднимать груз до 900 кг при максимальном рабочем вылете 2,5 метра. Наблюдения осуществляется при помощи видеокамер.

Автомобиль имеет четырехосное шасси, его снаряженная масса — 26900 кг, мощность двигателя — 360 л.с. Максимальная скорость — 90 км/ч. Пожарный расчет — 3 человека.