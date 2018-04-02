Томич, сбивший ребенка на пешеходном переходе, предстанет перед судом

В Октябрьский районный суд Томска направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который пренебрег ПДД и в результате сбил десятилетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Обвиняемый, двигаясь по улице С. Лазо, выехал на перекресток с улицей Суворова в момент смены сигналов светофора. При этом он не остановился перед расположенным за ним регулируемым пешеходным переходом, а поехал дальше. В итоге мужчина сбил школьника, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мальчик получил осложненный перелом руки.

Свою вину водитель полностью признал.