В Новой Москве автомобиль сбил старшеклассника

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости . Десятиклассника сбил автомобиль в поселении Щаповское в Новой Москве, он попал в реанимацию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл 1 апреля поздно вечером.

"Автомобиль сбил десятиклассника, ученика средней школы. После ДТП он попал в реанимацию", — сказал он.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

"На пятом километре автодороги «Ознобишино Красное», поселения Щаповское Москвы, гражданин 1974 года рождения управляя личной автомашиной " Шкода Фабия" совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоне пешеходного перехода мальчика 2001 года рождения, ученика 10 класса средней школы", — сказал собеседник агентства.

В главке сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщили РИА Новости в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, мальчик находится в реанимации.

" (Состояние — ред.) очень тяжелое, температура на утро 36,7", — сказали в справочной медучреждения.

Жители посёлка «Европейская Долина —2» Виктория Потемкина и Алексей Шумов от лица инициативной группы жителей сообщили РИА Новости, что место, где произошло ДТП, плохо просматривается из-за отсутствия освещения.

"Место, где произошла трагедия, — оживлённый участок дороги, без освещения и плохо просматриваемый из-за поворота. Машины просто летят в обе стороны. С обеих сторон — въезд и вход в жилые посёлки «Европейская Долина» и «Европейская долина —2». Наши дети и старики, которые пользуются общественным транспортом, вынуждены буквально перебегать дорогу, каждый раз рискуя своей жизнью", — сообщили жители.

По их словам, они «неоднократно обращались с просьбой об организации пешеходного перехода в этом месте».

"Пока наши просьбы игнорируются. Конечно, мы потрясены случившимся. Но сказать, что эта трагедия произошла внезапно, нельзя".