В Тюмени водитель маршрутки припарковался на месте для инвалидов

В минувшее воскресенье, 1 апреля, водитель общественного транспорта занял на парковке у тюменского ТРЦ «Сити Молл» место, отведенные для парковки машин инвалидов. Фотографии, запечатлевшие нарушение ПДД, в редакцию 72.ru прислал читатель. Водитель 45-й маршрутки занял место для инвалидов на парковке у торгово-развлекательного центра прямо перед инвалидом, — пожаловался тюменец.

Фотографии, запечатлевшие нарушение ПДД водителем общественного транспорта, в редакцию 72.ru прислал читательРедакция 72.ru направила фотографии, сделанные читателем в ГИБДД Тюменской области, где пообещали не оставить их без внимания. Сотрудники установят нарушителя и привлекут его к административной ответственности, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Водителю общественного транспорта грозит штрафЗа парковку на месте, отведенном для инвалидов, водителю общественного транспорта грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

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