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В Дубовском районе произошла ночная авария с участием автобуса
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В Дубовском районе произошла ночная авария с участием автобуса 

161.ru 33 минуты назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области автобус, выполнявший ночной рейс, попал в ДТП. Авария произошла 1 апреля в 23:15 в Дубовском районе. В результате аварии пострадали две пассажирки.
— Автобус ехал из Волгограда в Краснодар. По предварительным данным, 55-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и транспорт съехал с дороги. В результате резкого маневра пострадали 49-летняя и 56-летняя женщины — их госпитализировали в Дубовскую ЦРБ. Причины происшествия пока не установлены, — рассказали в УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Не так давно произошло другое ДТП с участием пассажирского транспорта. Рано утром 31 января под Белой Калитвой перевернулся автобус, следовавший из Саратова в Ростов. В аварии пострадали 15 человек, четверо погибли.
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