В Дубовском районе произошла ночная авария с участием автобуса

В Ростовской области автобус, выполнявший ночной рейс, попал в ДТП. Авария произошла 1 апреля в 23:15 в Дубовском районе. В результате аварии пострадали две пассажирки.

— Автобус ехал из Волгограда в Краснодар. По предварительным данным, 55-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и транспорт съехал с дороги. В результате резкого маневра пострадали 49-летняя и 56-летняя женщины — их госпитализировали в Дубовскую ЦРБ. Причины происшествия пока не установлены, — рассказали в УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Не так давно произошло другое ДТП с участием пассажирского транспорта. Рано утром 31 января под Белой Калитвой перевернулся автобус, следовавший из Саратова в Ростов. В аварии пострадали 15 человек, четверо погибли.