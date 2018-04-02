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ГОРОД ЗАСЫПАЕТ. ПРОСЫПАЕТСЯ М.
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ГОРОД ЗАСЫПАЕТ. ПРОСЫПАЕТСЯ М. 

Wroom.ru 34 минуты назад
Фото: Wroom.ru
BMW М4 В АВИЛОНЕ.
Вы можете не заметить его сразу.
Но вы точно его услышите.
BMW M4 — возмутитель спокойствия городского движения.
В апреле АВИЛОН настроен возмутительно. Возмутительно неприлично по отношению к конкурентам.
АВИЛОН предлагает два автомобиля BMW M4 в цветах «Серый Минерал» и «Оранжевый Сахир» на громких условиях.
Убедитесь лично — если BMW, то в АВИЛОН.
АВИЛОН
Официальный дилер BMW  г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45  МКАД 15 км (внешняя сторона), тел: +7 (495) 730-11-15  www.bmw-avilon.ru
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