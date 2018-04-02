ГОРОД ЗАСЫПАЕТ. ПРОСЫПАЕТСЯ М.

Вы можете не заметить его сразу.

Но вы точно его услышите.

В апреле АВИЛОН настроен возмутительно. Возмутительно неприлично по отношению к конкурентам.

АВИЛОН предлагает два автомобиля BMW M4 в цветах «Серый Минерал» и «Оранжевый Сахир» на громких условиях.

Убедитесь лично — если BMW, то в АВИЛОН.

АВИЛОН

Официальный дилер BMW г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45 МКАД 15 км (внешняя сторона), тел: +7 (495) 730-11-15 www.bmw-avilon.ru