ГОРОД ЗАСЫПАЕТ. ПРОСЫПАЕТСЯ М. 

BMW М4 В АВИЛОНЕ.
Вы можете не заметить его сразу.
Но вы точно его услышите.
BMW M4 — возмутитель спокойствия городского движения.
В апреле АВИЛОН настроен возмутительно. Возмутительно неприлично по отношению к конкурентам.
АВИЛОН предлагает два автомобиля BMW M4 в цветах «Серый Минерал» и «Оранжевый Сахир» на громких условиях.
Убедитесь лично — если BMW, то в АВИЛОН.
АВИЛОН
Официальный дилер BMW г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45 МКАД 15 км (внешняя сторона), тел: +7 (495) 730-11-15 www.bmw-avilon.ru