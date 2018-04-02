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Пьяный водитель устроил аварию в Дзержинске: двое ранены
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Пьяный водитель устроил аварию в Дзержинске: двое ранены 

Vgoroden.ru 28 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Два человека пострадали в «пьяном» ДТП, которое произошло в пятницу, 30 марта, в Дзержинске. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Столкновение случилось около 23.40 на улице Красноармейской. 33-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии за рулем «Киа», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил «Рено».
В результате ДТП 44-летний пассажир автомобиля «Киа» доставлен в больницу с ушибленной раной, а 33-летнему пассажиру «Рено» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Напомним, автомобилистка на «Опеле» спровоцировала аварию в Починках.
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