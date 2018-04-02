Трамвай протаранил иномарку в Московском районе

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около девяти часов утра 1 апреля на улице Народной. Женщина 1977 г.р., (водительский стаж 11 лет), управляя трамваем «Татра», следовавшим по маршруту №7, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем « Опель Астра».

В результате ДТП пострадал водитель иномарки — мужчина 1987 г.р. Он был доставлен в больницу, в госпитализации не нуждался.