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Трамвай протаранил иномарку в Московском районе
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Трамвай протаранил иномарку в Московском районе 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около девяти часов утра 1 апреля на улице Народной. Женщина 1977 г.р., (водительский стаж 11 лет), управляя трамваем «Татра», следовавшим по маршруту №7, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем «Опель Астра».
В результате ДТП пострадал водитель иномарки — мужчина 1987 г.р. Он был доставлен в больницу, в госпитализации не нуждался.
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