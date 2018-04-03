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Американец получил пулю в голову во время прямой трансляции в Facebook
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Американец получил пулю в голову во время прямой трансляции в Facebook 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Житель Хьюстона был ранен в голову из пистолета во время прямой трансляции в Facebook, пишет The Independent.
На записи инцидента виден салон автомобиля, в котором находились пострадавший, сидящая рядом с ним на переднем сиденье женщина и еще один мужчина, который в какой-то момент оставляет перед камерой пистолет. Пассажирка берет его и направляет в объектив камеры, а затем на соседа.
Можно услышать, как тот пытается урезонить женщину, говоря ей, что нервничает. Мужчина на заднем сиденье, в свою очередь, отмечает, что в пистолете нет магазина. В этот момент происходит выстрел.
Полицейские задержали 25-летнюю Кассандру Дампер, которая пыталась скрыться с места происшествия. По ее словам, она не знала, что оружие заряжено.
Пострадавшим оказался 26-летний Девин Холмс. Сейчас он находится в госпитале, его подключили к аппарату жизнеобеспечения.
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