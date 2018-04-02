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Американка случайно выстрелила в голову приятелю во время прямого эфира в Facebook
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Американка случайно выстрелила в голову приятелю во время прямого эфира в Facebook 

360tv.ru 20 минут назад
Несчастный случай произошел во время прямого эфира американцев в Facebook. В Хьюстоне трое друзей сидели в машине и играли с пистолетом. Cлучайно девушка нажала на курок. Оружие выстрелило прямо в голову одному из приятелей. Об этом сообщил сайт Crimeola.
Пострадавшим оказался
31-летний
Девин Холмс. На видео слышно, как именно Холмс говорит подруге, что его «нервируют» игры с огнестрельным оружием.
После того, как у Девина пошла кровь, приятели выбежали из автомобиля. Раненого мужчину экстренно госпитализировали в больницу. На данный момент он подключен к аппарату жизнеобеспечения. У Холмса есть двое дочерей. Младшая девочка часто появляется на странице папы в социальной сети Facebook.
В Пушкинском районе Санкт‐Петербурга на остановке общественного транспорта владелец автомобиля BMW выстрелил из газового пистолета прямо в лицо водителю маршрутного автобуса. После этого неизвестный скрылся, а пострадавшего с ожогами лица доставили в больницу.
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