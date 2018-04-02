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Девушка пристрелила друга во время прямой трансляции в Facebook
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Девушка пристрелила друга во время прямой трансляции в Facebook 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Мужчину по имени Девин Холмс в прямом эфире Facebook случайно подстрелила подруга. Об этом сообщает Crimeola.com.
31 марта водитель автомобиля вместе с друзьями сидел в машине на одной из заправочных станций в Техасе. Молодые люди запустили прямую трансляцию в приложении Facebook Live, а затем начали по очереди играть с настоящим пистолетом.
Последней оружие взяла сидевшая на пассажирском сидении девушка. На записи видно, что Холмс начал нервничать, когда пистолет оказался в руках подруги, однако та продолжала играть с ним. Затем она передернула затвор и направила оружие в сторону друга. По всей видимости, девушка случайно нажала на пусковой крючок, в результате чего из головы Холмса резко хлынула кровь, а сам он потерял сознание и упал на сидение.
Друзья подстреленного мужчины моментально отреагировали на произошедшее: они сразу же выбежали из машины за помощью, оставив окровавленного мужчину лежать в автомобиле. Друзьям удалось быстро вызвать скорую помощь, благодаря чему жертва инцидента выжила, однако находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Журналисты отмечают, что полицейские уже опросили друзей подстреленного. Однако расследование инцидента пока продолжается.
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