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СМИ: в Австралии обнаружили автомобиль со взрывчаткой на парковке ТЦ
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СМИ: в Австралии обнаружили автомобиль со взрывчаткой на парковке ТЦ 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полиция Австралии обезвредила самодельное взрывное устройство, находившееся в автомобиле на парковке одного из торговых центров австралийского штата Квинсленд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что сотрудники администрации города Ипсуича обнаружили подозрительную активность рядом с автомобилем, просматривая записи системы видеонаблюдения. Они сообщили об этом в полицию.
На место происшествия прибыли полиция и команда саперов, которые обнаружили и обезвредили бомбу. Полицейские задержали мужчину и женщину, находившихся рядом с автомобилем, позднее им были предъявлены обвинения, в том числе в несанкционированном изготовлении взрывного устройства и хранении опасных веществ.
Как сообщили в полиции, на момент, когда злоумышленники припарковали машину рядом с ТЦ, он был закрыт, на парковке не было других машин. «Я не знаю, чего они хотели добиться, взорвав его (устройство — ред.) на парковке», — заявил журналистам представитель полиции. В настоящее время проводится расследование.
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