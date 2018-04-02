ДПТ с участием фуры и трех иномарок произошло в Лианозове 

Четыре автомобиля, среди них фура и три легковых иномарки, одна из которых, предположительно, такси, столкнулись на внутренней стороне 83-го километра МКАД в районе Лианозово. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД России по столице.
— Столкнулись фура и легковые автомобили — Hyundai и две Skoda. В результате ДТП один человек получил травмы, — уточнили в пресс-службе.
Как подчеркнули в Главном управлении ГИБДД России по Москве, участниками ДТП в районе 83-го километра внутренней стороны МКАД было перекрыто четыре полосы для движения автотранспорта, в результате чего можно было проехать только по одной полосе. (вт)