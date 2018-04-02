Костромичи въехали в здание отеля прямо на автомобиле

Двое друзей врезались в отель на автомобиле, узнал KOSTROMA.TODAY. Необычная авария произошла 1 апреля в поселке Молодежный (Красносельский район).

Двое друзей 25 и 29-лет после шумной вечеринки решили покататься на машине Daewoo Nexia , принадлежащей одному из них. В какой-то момент друг попросил у водителя порулить — тот согласился.

Но молодой человек не смог проехать даже 200 метров.

По информации Krasnoenews, он не справился с управлением и врезался в здание КПП отеля «Аристократ».

Горе-водитель получил ушибы, ссадины и черепно-мозговую травму. Его отвезли в костромскую больницу. Пассажир не пострадал.

Мужчина прошел в больнице медосвидетельствование, которое показало, что за руль он сел в нетрезвом виде.