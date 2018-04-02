Ещё
Костромичи въехали в здание отеля прямо на автомобиле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костромичи въехали в здание отеля прямо на автомобиле 

Kostroma.Today 9 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Двое друзей врезались в отель на автомобиле, узнал KOSTROMA.TODAY. Необычная авария произошла 1 апреля в поселке Молодежный (Красносельский район).
Двое друзей 25 и 29-лет после шумной вечеринки решили покататься на машине Daewoo Nexia, принадлежащей одному из них. В какой-то момент друг попросил у водителя порулить — тот согласился.
Но молодой человек не смог проехать даже 200 метров.
По информации Krasnoenews, он не справился с управлением и врезался в здание КПП отеля «Аристократ».
Горе-водитель получил ушибы, ссадины и черепно-мозговую травму. Его отвезли в костромскую больницу. Пассажир не пострадал.
Мужчина прошел в больнице медосвидетельствование, которое показало, что за руль он сел в нетрезвом виде.
Kostroma.Today: последние новости
ПРИЕХАЛИ: как в Костроме перекрывали мост Сергей Ситников велел поставить на мосту делиниаторы Mersedec костромички арестовали, пока она была на фитнесе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»224
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение