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Более 30 километров федеральных автодорог отремонтируют в Чувашии
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Более 30 километров федеральных автодорог отремонтируют в Чувашии 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 30 км федеральных автодорог отремонтируют в Чувашии в 2018 году, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В первую очередь будет выполнен ремонт двух участков трассы М-7 «Волга» в Цивильском районе протяженностью 8 км. Ширину дороги доведут до 3,75 м, обочины укрепят щебнем, установят 2,7 км барьерного ограждения, построят 1,6 км линий электроосвещения, отремонтируют водопропускные трубы, заменят водоотводные лотки, участки оборудуют сигнальными столбиками и новыми дорожными знаками.
Также на трассе оборудуют пешеходные переходы с перильным ограждением, построят пять автопавильонов и осветят восемь остановок общественного транспорта.
Кроме того, на текущий год запланирован капремонт 3 км автодороги Р-176 «Вятка» в Чебоксарском районе республики. Помимо замены полотна дороги, рабочие укрепят асфальтобетоном обочины и разделительную полосу, установят металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и светоотражающие флажки.
После ремонта в 2018 году будут отрыты: 10-километровый участок автодороги А-151 Цивильск — Ульяновск в Цивильском районе, почти 6 км Р-179 «Вятка» и больше 3 км Восточного подъезда к Чебоксарам от трассы М-7 «Волга».
Фото: Евгений Поторочин
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