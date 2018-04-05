Надземный пешеходный переход в Зеленограде построят до конца 2018 года

До конца 2018 года в районе Савелки столичного Зеленограда планируют достроить надземный пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строительство надземного пешеходного перехода запроектировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина после обращения жителей Зеленограда. Существующий нерегулируемый наземный пешеходный переход будет ликвидирован», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Продолжительность строительства не должна превышать 10,5 месяцев с даты заключения государственного контракта. Проектом предусмотрено строительство однопролетного надземного пешеходного перехода длиной 61 метр и шириной прохожей части 4 метра.

«С одной стороны пешеходный переход будет оборудован лестничными сходами и лифтом внутри башни-опоры, с другой — пешеходы будут спускаться по уклону тротуара. Такая конструкция стала возможна из-за особенностей холмистой местности», — уточняется в сообщении.

Кроме лифта, для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения, на фризовые ступени площадки и нижние ступени марша будет нанесено предупреждающее тактильное покрытие.

Также предусматривается устройство тротуаров от входов в пешеходный переход до тротуаров существующей улично-дорожной сети.