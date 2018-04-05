Ещё
Надземный пешеходный переход в Зеленограде построят до конца 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надземный пешеходный переход в Зеленограде построят до конца 2018 года 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
До конца 2018 года в районе Савелки столичного Зеленограда планируют достроить надземный пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Строительство надземного пешеходного перехода запроектировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина после обращения жителей Зеленограда. Существующий нерегулируемый наземный пешеходный переход будет ликвидирован», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Продолжительность строительства не должна превышать 10,5 месяцев с даты заключения государственного контракта. Проектом предусмотрено строительство однопролетного надземного пешеходного перехода длиной 61 метр и шириной прохожей части 4 метра.
«С одной стороны пешеходный переход будет оборудован лестничными сходами и лифтом внутри башни-опоры, с другой — пешеходы будут спускаться по уклону тротуара. Такая конструкция стала возможна из-за особенностей холмистой местности», — уточняется в сообщении.
Кроме лифта, для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения, на фризовые ступени площадки и нижние ступени марша будет нанесено предупреждающее тактильное покрытие.
Также предусматривается устройство тротуаров от входов в пешеходный переход до тротуаров существующей улично-дорожной сети.
РИАМО: последние новости
В Москве водитель, прокативший инспектора ГИБДД на двери, оказался сильно пьян Скорая помощь и Mercedes столкнулись в центре Москвы Таксиста избили и украли его машину на юге Москвы
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов3
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Каким будет новый SUV-флагман Kia1
Смягчить закон о 0,3 промилле
Ford Kuga провалил краш-тест
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение