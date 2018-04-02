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Минпромторг субсидирует перевозки новых Mazda СП с Sollers в ДФО на 500 млн рублей
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Минпромторг субсидирует перевозки новых Mazda СП с Sollers в ДФО на 500 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Минпромторг направит в 2018 году 500 млн рублей субсидий автозаводам на перевозку автомобилей, выпущенных на территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны следует из распоряжения правительства России, опубликованного на его сайте.
Министерство рассчитывает, что данная мера поможет перевезти не менее 5 тыс. автомобилей. Таким образом на каждый автомобиль будет выделено 100 тыс. рублей субсидий на перевозки.
Во Владивостоке в настоящее время работает только совместное предприятие Sollers и Mazda, сообщил RNS официальный представитель Sollers. Оно создано в 2011 году. Завод собирает автомобили Mazda6, CX-5 и CX-9.
По данным официального сайта «Трансконтейнера», перевозка легкового автомобиля из Владивостока в Москву (станция «Ховрино») в 20-футовом контейнере обойдется в сумму около 75,7 тыс. рублей, а время в пути составит около 37 дней.
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