На пензенских дорогах за выходные инспекторы УГИБДД поймали 38 пьяных автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги прошедшего профилактического рейда, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Массовые проверки автомобилистов на трезвость проходили на территории Пензенской области с с 30 марта по 1 апреля.

«В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 38 водителей», — сообщает отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД. Автоинспекторы напоминают жителям региона, что «пьяное» вождение наказывается административным штрафом в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — обратились к пензенцам в управлении.