Ещё
На пензенских дорогах за выходные инспекторы УГИБДД поймали 38 пьяных автомобилистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На пензенских дорогах за выходные инспекторы УГИБДД поймали 38 пьяных автомобилистов 

PNZdrive 8 часов назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги прошедшего профилактического рейда, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Массовые проверки автомобилистов на трезвость проходили на территории Пензенской области с с 30 марта по 1 апреля.
«В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 38 водителей», — сообщает отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД. Автоинспекторы напоминают жителям региона, что «пьяное» вождение наказывается административным штрафом в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — обратились к пензенцам в управлении.
PNZdrive: последние новости
На пензенской трассе столкнулись ВАЗ и «Ford Mondeo», есть пострадавший Пензенский водитель на «КамАЗе» чудом не раздавил двух молодых людей под Тамбовом Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»224
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение