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10 нетрезвых водителей задержали в Вологде
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10 нетрезвых водителей задержали в Вологде 

Вологда.рф 8 часов назад
Акция «Нетрезвый водитель» проходила в областной столице в течение трех дней. Такие мероприятия дорожные полицейские организуют регулярно в целях обеспечения безопасности на дорогах и соблюдения Правил дорожного движения.
«Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок до двух лет. Но самое главное, не сумма штрафа, а жизнь и здоровье людей, которые страдают по вине таких водителей», — пояснил инспектор группы по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Вологде Никита Василенко.
Всего по итогам рейда остановлено порядка 400 вологжан. Пятеро из них не имели водительских удостоверений, больше 350 водителей привлечены к административной ответственности за иные правонарушения.
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