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В Пижанском районе столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
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В Пижанском районе столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы 

Vyatka-grad.ru 8 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ночью 2 апреля в Пижанском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
ДТП произошло в 01:25 на 196-ом км автодороги Киров — Советск — Яранск.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Ауди А6» не справился с управлением.
Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 40-летней женщины.
В результате происшествия «Ауди» перевернулась. Оба водителя получили серьезные травмы. Их доставили в больницу и взяли кровь на состояние алкогольного опьянения.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области
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