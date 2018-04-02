КС может признать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми 

Конституционный суд решит, признавать ли сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности данных. Дело рассмотрят 5 апреля, пишут «Известия». Поводом для разбирательства стало происшествие в Ивановской области. Мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет. Погибли двое из пяти его пассажиров. С места аварии автомобилист скрылся. Позже он сдался полиции, но заявил, что не нарушал правил и был трезв в момент аварии. Но свидетельские показания, видеозаписи и чеки из баров, где перед ДТП находился мужчина, позволили следователям утверждать — виновник ДТП в момент аварии был пьян.