Ещё
КС может признать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

КС может признать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми 

Авторадио 8 часов назад
Конституционный суд решит, признавать ли сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности данных. Дело рассмотрят 5 апреля, пишут «Известия». Поводом для разбирательства стало происшествие в Ивановской области. Мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет. Погибли двое из пяти его пассажиров. С места аварии автомобилист скрылся. Позже он сдался полиции, но заявил, что не нарушал правил и был трезв в момент аварии. Но свидетельские показания, видеозаписи и чеки из баров, где перед ДТП находился мужчина, позволили следователям утверждать — виновник ДТП в момент аварии был пьян.
Авторадио: последние новости
Полиция расследует ДТП с участием представителя посольства РФ в Киеве Конфликт между водителями закончился стрельбой в Петербурге Иномарка врезалась в жилой дом в Подольске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»224
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение