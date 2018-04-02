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Освещение на Красноглинском шоссе установят к ноябрю
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Освещение на Красноглинском шоссе установят к ноябрю 

63.ru 8 часов назад
Фото: 63.ru
Только с третьей попытки министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика для установки освещения на Красноглинском шоссе в столице региона. Работы выплонят сотрудники ООО «Самаратрансстрой». Они же проводят ремонт дороги, а ранее завершили реконструкцию Московского шоссе.
— Компания стала единственным участником торгов. Стоимость контракта составит 96,6 миллиона рублей, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Необходимость установки фонарей возникла в том числе из-за многочисленных жалоб жителей Самары. Обеспокоенность горожан возникла после нескольких ДТП, в результате которых погибли пешеходы. В конце ноября автомобиль ВАЗ-2111 сбил пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Мужчина скончался на месте. В ГИБДД отмечали, что пешеходный переход не был освещен.
Установить фонари планируют на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. В марте подрядчик должен приступить к подготовительным работам. В мае специалистам необходимо начать строительство линий наружного освещения с установкой опор освещения и межопорных линий, а в июле — обустройство линий электроснабжения. Пуско-наладочные подрядчик должен провести до 31 октября.
Ремонт самого Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик, нанятый Минтрансом, обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей.
Но завершить их планируют уже в 2018 году. На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и обустроят разделительную полосу.
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