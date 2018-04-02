Беспилотный Chevrolet Bolt получил штраф за то, что «подрезал» пешехода на переходе!

На днях некий Кевин О’Коннор, житель Калифорнии, запечатлел на фотоаппарат момент выписывания штрафа беспилотному автомобилю. Фото разлетелось в сети, у О’Коннора даже брали интервью. Как выяснилось, за несколько минут до того Chevrolet Bolt не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть строго по переходу.

Как сообщили в компании Cruise — дочерней структуре GM, которая занимается автономными автомобилями, электроника контролировала ситуацию, зафиксировав человека за 10,8 фута (примерно за 3 метра), однако тормозить не стала, посчитав, что автомобиль успеет проскочить. Так и вышло, но патрульный полицейский на мотоцикле посчитал действия электроники слишком самонадеянными, поэтому он остановил машину и выписал штраф.

Напомним, что раньше беспилотный Chevrolet Bolt уже становился участников аварии, к примеру, недавно он сбил мотоциклиста. Правда, в том случае следователи возложили вину на пострадавшего, который якобы выполнял некорректный манёвр.