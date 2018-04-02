Ещё
В Подмосковье двое мужчин выпили неизвестную жидкость и умерли
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье двое мужчин выпили неизвестную жидкость и умерли 

ТВ Центр 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
В Подмосковье двое мужчин 54 и 55 лет насмерть отравились неизвестной жидкостью, которую они распивали в бытовке, сообщает агентство «Москва».
Инцидент произошел в Одинцовском районе на территории ГСК «Планета». 30 марта доставили в больницу одного мужчину, который впоследствии скончался. Позже с таким же диагнозом за медицинской помощью обратился второй мужчина. Он скончался в больнице на следующий день.
На данный момент следственный комитет по Московской области проводит проверку. Для выяснения обстоятельств смерти мужчин назначены судебно-медицинские исследования.
ТВ Центр: последние новости
Tesla отзывает более 120 тысяч электромобилей для замены болтов В подмосковном Подольске автомобиль протаранил жилой дом В Москве из пожара спасли 15 человек
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»224
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение