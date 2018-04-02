В Подмосковье двое мужчин выпили неизвестную жидкость и умерли 

В Подмосковье двое мужчин 54 и 55 лет насмерть отравились неизвестной жидкостью, которую они распивали в бытовке, сообщает агентство «Москва».
Инцидент произошел в Одинцовском районе на территории ГСК «Планета». 30 марта доставили в больницу одного мужчину, который впоследствии скончался. Позже с таким же диагнозом за медицинской помощью обратился второй мужчина. Он скончался в больнице на следующий день.
На данный момент следственный комитет по Московской области проводит проверку. Для выяснения обстоятельств смерти мужчин назначены судебно-медицинские исследования.