В Подмосковье двое мужчин выпили неизвестную жидкость и умерли

В Подмосковье двое мужчин 54 и 55 лет насмерть отравились неизвестной жидкостью, которую они распивали в бытовке, сообщает агентство «Москва»

Инцидент произошел в Одинцовском районе на территории ГСК «Планета». 30 марта доставили в больницу одного мужчину, который впоследствии скончался. Позже с таким же диагнозом за медицинской помощью обратился второй мужчина. Он скончался в больнице на следующий день.