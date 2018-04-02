Упавший с крыши снег повредил авто в Нижегородском районе

Об этом NewsRoom24 сообщили очевидцы происшествия.

Иномарка была припаркована возле дома №14 на улице Маслякова. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что глыба льда снесла кондиционер с фасада дома на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.