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Упавший с крыши снег повредил авто в Нижегородском районе
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Упавший с крыши снег повредил авто в Нижегородском районе 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом NewsRoom24 сообщили очевидцы происшествия.
Иномарка была припаркована возле дома №14 на улице Маслякова. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что глыба льда снесла кондиционер с фасада дома на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.
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