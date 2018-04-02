Ещё
В Петербурге водитель BMW в ходе дорожной разборки выстрелил в лицо водителю маршрутки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге водитель BMW в ходе дорожной разборки выстрелил в лицо водителю маршрутки 

Газета.Ru 8 часов назад
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга конфликт между водителями закончился стрельбой, сообщает портал 78.ru.
Инцидент произошел в понедельник около 06.30 утра на остановке общественного транспорта «Поселок Ленсоветовский». Произошел конфликт между водителем BMW и водителем автобуса N 354. По данным источников издания, ссора закончилась тем, что в маршрутку зашел молодой лысый мужчина и выстрелил из газового пистолета в лицо водителю. Мужчину с ожогами на лице доставили в больницу.
Водитель иномарки с места преступления скрылся.
В настоящий момент сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию скрывшегося участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Газета.Ru: последние новости
В посольстве России в Киеве опровергли опьянение попавшего в ДТП дипломата СМИ: в ходе протестов в Индии погибли девять человек Под Рязанью восемь иностранцев попали в больницу, протаранив столб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»224
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение