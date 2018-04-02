В Воронеже с балкона 10 этажа выпала пенсионерка 

В день трагедии женщина была дома одна. Пенсионерка выпала с балкона 10 этажа дома №31 по улице Перевёрткина в 9:00 понедельника, 2 апреля. Воронежцы вызвали «скорую» и полицию, врачи констатировали смерть 82-летней женщины. По словам соседей, в момент трагедии горожанка находилась дома одна — дверь была закрыта изнутри, порядок вещей в квартире нарушен не было. Известно, что пенсионерка состояла на учёте в психиатрическом диспансере. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления СКР. — Проведён осмотр происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены родственники погибшей и очевидцы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, — добавили в пресс-службе ведомства. Екатерина Трещикова