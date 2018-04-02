В Воронежской области авария с двумя легковушками и фурой унесла жизнь 20-летнего парня

Юноша погиб из-за превышения скорости. В аварии в Россоши погиб 20-летний парень в воскресенье, 1 апреля. По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, ДТП случилось в 16:40 на 258 км автодороги «Белгород-Павловск». Молодой человек, который жил в россошанском селе Карабут, ехал за рулём автомобиля Daewoo Nexia . По предварительным данным, авария случилась из-за того, что не выбрал безопасную скорость движения. Поэтому Daewoo Nexia столкнулся с Lada Vesta . После удара легковушка попала под фуру DAF. От травм 20-летний водитель Daewoo Nexia скончался на месте происшествия. По факту аварии полиция проводит процессуальную проверку. Фото — пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области