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В Воронежской области авария с двумя легковушками и фурой унесла жизнь 20-летнего парня
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В Воронежской области авария с двумя легковушками и фурой унесла жизнь 20-летнего парня 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Юноша погиб из-за превышения скорости. В аварии в Россоши погиб 20-летний парень в воскресенье, 1 апреля. По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, ДТП случилось в 16:40 на 258 км автодороги «Белгород-Павловск».
Молодой человек, который жил в россошанском селе Карабут, ехал за рулём автомобиля Daewoo Nexia. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что не выбрал безопасную скорость движения. Поэтому Daewoo Nexia столкнулся с Lada Vesta. После удара легковушка попала под фуру DAF. От травм 20-летний водитель Daewoo Nexia скончался на месте происшествия. По факту аварии полиция проводит процессуальную проверку. Фото — пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
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