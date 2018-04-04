В Воронежской области в автокатастрофе с участием двух иномарок погиб мужчина 

Авария произошла в Хохольском районе.
В Воронежской области в крупной автокатастрофе с участием автомобилей Daewoo Nexia и Volvo погиб мужчина. ДТП произошло во вторник, 4 апреля, в 21:30 на 4 км автодороги «Воронеж — Луганск — Нововоронеж» в Хохольском районе. По данным полиции, столкновение допустил 48-летний автомобилист, управлявший Daewoo Nexia, но подробностей не сообщается. В результате аварии водитель Daewoo погиб на месте. 34-летний автомобилист из Volvo серьёзно не пострадал. Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах, которые привели к ДТП.