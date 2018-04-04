В Воронежской области в автокатастрофе с участием двух иномарок погиб мужчина 

Вести Воронеж: последние новости

Очевидцы: воронежский автохам получил струю газа из баллончика в ходе конфликта с пешеходом

Очевидцы: в Воронеже иномарка влетела в дорожный указатель – пострадали 3 человека

Три человека погибли и три пострадали при столкновении иномарок в Воронежской области