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В Воронежской области в автокатастрофе с участием двух иномарок погиб мужчина
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В Воронежской области в автокатастрофе с участием двух иномарок погиб мужчина 

Вести Воронеж 17 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Авария произошла в Хохольском районе.
В Воронежской области в крупной автокатастрофе с участием автомобилей Daewoo Nexia и Volvo погиб мужчина. ДТП произошло во вторник, 4 апреля, в 21:30 на 4 км автодороги «Воронеж — Луганск — Нововоронеж» в Хохольском районе. По данным полиции, столкновение допустил 48-летний автомобилист, управлявший Daewoo Nexia, но подробностей не сообщается. В результате аварии водитель Daewoo погиб на месте. 34-летний автомобилист из Volvo серьёзно не пострадал. Сейчас стражи порядка разбираются в обстоятельствах, которые привели к ДТП.
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