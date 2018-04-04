В Воронежской области в крупном ДТП погиб водитель, ещё два человека пострадали 

По предварительной версии, автомобилист потерял управление.
В Воронежской области водитель на Skoda Octavia допустил опрокидывание авто и погиб, ещё два человека пострадали и оказались в больнице. Авария произошла сегодня, 4 апреля, около 4 часов утра на автодороге «Богучар — Старая Калитва — Россошь» в Россошанском районе. Как рассказывают полицейские, 34-летний автомобилист, управлявший машиной, вероятно, не справился с управлением. Поэтому иномарку вынесло в кювет, где она перевернулась. На фото с места ЧП видно, что удар был очень мощным — авто получило серьёзные повреждения. В результате автокатастрофы водитель получил смертельные травмы и скончался на месте. Вместе с ним в машине находились двое мужчин, 24 и 27 лет — они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Фото с места ДТП: пресс-служба регионального управления МВД