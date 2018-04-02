Сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Пешеход» на территории Басманного и Таганского района города Москвы

Инспектора 2 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пресекают и предупреждают нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов в утренние часы, когда основной поток граждан торопится на работу.

Основная цель подобных мероприятий — не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, ведь подобные происшествия составляют больше половины всех дорожно-транспортных происшествий. Помимо применения мер административного воздействия на граждан, в случае нарушений ПДД РФ, сотрудники ГИБДД проводят с пешеходами разъяснительную работу.