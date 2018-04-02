Распространение самодвижущихся автомобилей сократить число парковок

Команда ученых Университета Торонто нашла, что распространение автономных транспортных средств может значительно сократить площадь городской территории, предназначенной для парковки.

По мнению разработчиков, если трансмиссионные масла челябинск одинаковы для обычных авто и самодвижущихся машин, то со стоянками все иначе. Ведущий исследователь Мэтью Роорда поясняет: «При парковке на стоянке беспилотному автомобилю не требуется открывать двери, что позволяет экономить место между ними. Кроме того, самодвижущийся машине не нужно оставлять пространство для каждого автомобиля, чтобы выехать, потому что он может сигнализировать окружающим транспортным средствам, чтобы они ушли с дороги».

В то время как традиционные автостоянки сконфигурированы определенным образом, так, чтобы каждая машина могла заехать или выехать с места, автостоянка для автономных автомобилей может напоминать сплошную сетку, при этом внешние машины отъезжают в сторону, когда необходимо выпустить внутренние автомобили. Задача исследователей заключается в том, чтобы определить оптимальный размер сетки, чтобы максимизировать объем хранилища, сократив до минимума количество ходов, необходимых для выезда любого данного беспилотного автомобиля.

Соавтор Мехди Нуринеджад говорит: «Нужно найти компромисс. Если у вас очень большая сетка, это приводит к большому количеству переездов, а это означает, что в среднем вам требуется больше времени для извлечения вашего автомобиля. С другой стороны, если у вас есть несколько небольших сеток, это занимает много места». Исследователи создали компьютерную модель, в которой они могли имитировать эффекты различных макетов для автостоянки таких самодвижущихся машин. Затем они использовали алгоритм для оптимизации дизайна с учетом различных факторов, включая минимизацию количества перемещений.

Анализ показал, что хорошо спроектированная стоянка для автономных транспортных средств может разместить на 62 процента больше автомобилей, чем обычная парковка. В зависимости от размеров парковочных мест, в некоторых случаях они могли увеличить эффект еще больше — квадратные автостоянки для этих беспилотников могли разместить на 87 процентов больше автомобилей. Еще одно преимущество автостоянки для самдвижущихся автомобилей заключается в том, что дизайн не фиксирован. «Если есть изменения спроса — например, нужно упаковать больше автомобилей, вам не нужно рисовать новые парковочные места. Вместо этого оператор может просто сигнализировать о том, чтобы автомобили перестроились. Это займет больше времени, чтобы получить нужную машину, но позволит разместить больше автомобилей».

Роорда надеется, что использование такого подхода к дизайну поможет расширить городские пространства. «Прямо сейчас в центре города есть гигантские стоянки. Самодвижущиеся машины позволят нам сжать и перемещать эти парковки, освобождая ценное пространство в городах».

Основной недостаток уникальной концепции заключается в том, что проекты работают только на парковочных местах, зарезервированных исключительно для автономных автомобилей. Кроме того, эксперты пока не могут предсказать, когда количество беспилотных машин на дорогах достигнет критической массы, необходимой для использования таких автостоянок.