Сергей Ситников велел поставить на мосту делиниаторы

На улице Магистральной поставят делиниаторы, узнал KOSTROMA.TODAY. Они должны будут помочь водителям не нарушать правила дорожного движения.

Делиниаторы — это искусственные бордюры, которые разделяют полосы движения. Теперь водители не смогут пересекать сплошные линии и мешать другим участникам дорожного движения.

По информации пресс-службы губернатора, также до конца недели будут установлены камеры фото— и видеофиксации на полосах для общественного транспорта. С их помощью будут бороться с нарушителями.

Ремонт моста через Волгу начался 1 апреля. Для движения закрыты две полосы в сторону Заволжья и оба тротуара.