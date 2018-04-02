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Сергей Ситников велел поставить на мосту делиниаторы
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Сергей Ситников велел поставить на мосту делиниаторы 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
На улице Магистральной поставят делиниаторы, узнал KOSTROMA.TODAY. Они должны будут помочь водителям не нарушать правила дорожного движения.
Делиниаторы — это искусственные бордюры, которые разделяют полосы движения. Теперь водители не смогут пересекать сплошные линии и мешать другим участникам дорожного движения.
По информации пресс-службы губернатора, также до конца недели будут установлены камеры фото— и видеофиксации на полосах для общественного транспорта. С их помощью будут бороться с нарушителями.
Ремонт моста через Волгу начался 1 апреля. Для движения закрыты две полосы в сторону Заволжья и оба тротуара.
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