В Самаре автобус «Волгарь — пл. Революции» ходит в пробном режиме до 1 мая

Пущенный в Самаре 3 апреля автобусный маршрут «Микрорайон Волгарь — площадь Революции» будет работать в пробном режиме до 1 мая, сообщает администрация областного центра.

По результатам изучения пассажиропотока в течение текущего месяца будет приниматься решение об открытии маршрута на регулярной основе.

Маршрут следования автобуса следующий: улица Солженицына — улица Осетинская — улица Казачья — улица Шоссейная — улица Главная и далее — по маршруту троллейбуса № 6 до площади Революции. Первый рейс отправляется от новой очереди жилого микрорайона «Волгарь» — с улицы Солженицына в 06:30; отправление последнего рейса от площади Революции — в 20:00. Стоимость проезда 25 рублей.

Новое автобусное сообщение организованно администрацией Самары совместно с Группой компаний «Амонд».