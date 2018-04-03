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В Самаре автобус «Волгарь — пл. Революции» ходит в пробном режиме до 1 мая
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В Самаре автобус «Волгарь — пл. Революции» ходит в пробном режиме до 1 мая 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Пущенный в Самаре 3 апреля автобусный маршрут «Микрорайон Волгарь — площадь Революции» будет работать в пробном режиме до 1 мая, сообщает администрация областного центра.
По результатам изучения пассажиропотока в течение текущего месяца будет приниматься решение об открытии маршрута на регулярной основе.
Маршрут следования автобуса следующий: улица Солженицына — улица Осетинская — улица Казачья — улица Шоссейная — улица Главная и далее — по маршруту троллейбуса № 6 до площади Революции. Первый рейс отправляется от новой очереди жилого микрорайона «Волгарь» — с улицы Солженицына в 06:30; отправление последнего рейса от площади Революции — в 20:00. Стоимость проезда 25 рублей.
Новое автобусное сообщение организованно администрацией Самары совместно с Группой компаний «Амонд».
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