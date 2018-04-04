В ДТП двух иномарок под Воронежем погиб один из водителей

Около 21:30 3 апреля на трассе в Хохольском районе столкнулись Daewoo Nexia Volvo , сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

48-летний водитель Daewoo Nexia, житель села Гремячье, врезался в автомобиль Volvo, под управлением 34-летнего жителя Россошанского района. Водитель Daewoo погиб на месте ДТП. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники полиции.

Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 157 ДТП, из них в Воронеже — 116, на федеральных трассах — 8, в районах области — 33. В четырех авариях пострадали трое, один человек погиб.