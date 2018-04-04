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В ДТП двух иномарок под Воронежем погиб один из водителей
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В ДТП двух иномарок под Воронежем погиб один из водителей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Около 21:30 3 апреля на трассе в Хохольском районе столкнулись Daewoo Nexia и Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
48-летний водитель Daewoo Nexia, житель села Гремячье, врезался в автомобиль Volvo, под управлением 34-летнего жителя Россошанского района. Водитель Daewoo погиб на месте ДТП. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники полиции.
Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 157 ДТП, из них в Воронеже — 116, на федеральных трассах — 8, в районах области — 33. В четырех авариях пострадали трое, один человек погиб.
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