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В Самаре в столкновении трёх машин пострадала 11-летняя девочка
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В Самаре в столкновении трёх машин пострадала 11-летняя девочка 

АиФ-Самара 6 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 1 апреля, в 11:20, в Самаре, 35-летняя женщина, находившаяся за рулём автомашины Daewoo Matiz, следуя по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Управленческий, не выбрала безопасную скорость движения в условиях снегопада, не справилась с управлением, напротив дома №11 по улице втораяя линия поселка Дома Эмо, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ладой Грантой», которая в свою очередь врезалась в Ford Focus, сообщает СМИ со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
В результате автомобильной аварии 11-летняя пассажирка «Лады Гранты» получила травму живота. Пострадавшая девочка была госпитализирована в больницу.
По факту двойного ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребёнок, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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