В Краснодаре появились новые дорожные знаки

В Краснодаре начали установку дорожных знаков нового образца, которые соответствуют новому национальному стандарту. Они обозначают зоны платной парковки и парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

«Новые дорожные знаки имеют равную юридическую силу с действующими, будут применяться одновременно с уже установленными. Замена знаков произойдет поэтапно, они придут на смену пришедшим в негодность. Просим водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения», — подчеркнул Архипов.