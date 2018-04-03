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В Краснодаре появились новые дорожные знаки
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В Краснодаре появились новые дорожные знаки 

Южный автомобиль 3 часа назад
Фото: Южный автомобиль
В Краснодаре начали установку дорожных знаков нового образца, которые соответствуют новому национальному стандарту. Они обозначают зоны платной парковки и парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
«Новые дорожные знаки имеют равную юридическую силу с действующими, будут применяться одновременно с уже установленными. Замена знаков произойдет поэтапно, они придут на смену пришедшим в негодность. Просим водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения», — подчеркнул Архипов.
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