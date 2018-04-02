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«Пятерка» под Саратовом протаранила Lexus
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«Пятерка» под Саратовом протаранила Lexus 

Новости Саратова 7 часов назад
Фото: Новости Саратова
Необычный дорожный инцидент произошел в Марксе Саратовской области на пересечении улиц Бебеля и проспект Ленина.
Как сообщается в группе «Наш Маркс» ВКонтакте, 29 марта в 07:50 проезжую часть не поделили японский автомобиль премиум-класса Lexus и отечественный ВАЗ-2105.
По предварительной информации, иномарка ехала по улице Бебеля и, проигнорировав знак «Уступи дорогу», выехала на перекресток. Здесь ее и настигла отечественная «пятерка», ехавшая на «зеленый».
В итоге за медицинской помощью через два дня после ДТП обратилась несовершеннолетняя пассажирская ВАЗ-2105.
Фото: «Наш Маркс» ВКонтакте
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