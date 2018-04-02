«Пятерка» под Саратовом протаранила Lexus

Необычный дорожный инцидент произошел в Марксе Саратовской области на пересечении улиц Бебеля и проспект Ленина.

Как сообщается в группе «Наш Маркс» ВКонтакте, 29 марта в 07:50 проезжую часть не поделили японский автомобиль премиум-класса Lexus и отечественный ВАЗ-2105.

По предварительной информации, иномарка ехала по улице Бебеля и, проигнорировав знак «Уступи дорогу», выехала на перекресток. Здесь ее и настигла отечественная «пятерка», ехавшая на «зеленый».

В итоге за медицинской помощью через два дня после ДТП обратилась несовершеннолетняя пассажирская ВАЗ-2105.

Фото: «Наш Маркс» ВКонтакте