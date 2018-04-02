Пожилая автоледи спровоцировала ДТП напротив 7-го микрорайона 

В ГИБДД Зеленограда расследуют обстоятельства столкновения двух автомобилей в районе Савелки. Дорожная авария произошла на пересечении Каштановой и Озерной аллеей 29 марта, около восьми часов утра. Виновником инцидента, по информации дорожной полиции округа, стала 62-летняя жительница Московской области, которая следовала на автомобиле «Ниссан Микра» по Каштановой аллее в сторону Озерной аллеи.
На нерегулируемом перекрестке напротив корпуса 701 пенсионерка проигнорировала требования дорожного знака «Уступите дорогу», в результате чего ее машина столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия», который двигался по Озерной аллее в направлении Солнечной аллеи. Сидевший за рулем «Шкоды» 51-летний житель Подмосковья не пострадал, а вот 49-летняя пассажирка этой машины получила травмы и была госпитализирована в горбольницу Зеленограда.