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В Оренбурге столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль
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В Оренбурге столкнулись вахтовый автобус и легковой автомобиль 

ProOren 7 часов назад
Фото: ProOren
Происшествие произошло вечером в понедельник, 2 апреля.
Вахтовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в районе автобусной остановки Сергея Лазо на проспекте Дзержинского.
Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
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