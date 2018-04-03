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Девушка после автоаварии на Димитровском мосту скончалась в больнице
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Девушка после автоаварии на Димитровском мосту скончалась в больнице 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В одной из больниц Новосибирска скончалась женщина, которая пострадала в автомобиле такси на Димитровском мосту 25 марта. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В тот день водитель за рулем Hyundai Santa Fe следовал по проезду Энергетиков в сторону площади Труда, а затем в какой-то момент не справился с управлением и врезался в седан Hyundai Solaris, который ехал навстречу. Последний был автомобилем службы такси.
В результате этого крупного ДТП пострадало пять человек, в частности оба водителя транспортных средств, два пассажира кроссовера и пассажирка Hyundai Solaris. Девушку в возрасте 24 лет, которая получила ЧМТ, а также сломала бедро и позвоночник, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пару дней назад для нее требовались доноры крови, но сегодня жительница Новосибирска скончалась.
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