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Городские службы переловили страшных собак возле новостроек у Димитровского моста
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Городские службы переловили страшных собак возле новостроек у Димитровского моста 

ngs.ru 37 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский центр по проблемам домашних животных за месяц отловил несколько собак из стаи, которая терроризируют жителей домов в Ленинском районе неподалёку от Димитровского моста.
«Специалистами по изъятию безнадзорных животных МКУ «НЦПДЖ» с 5 марта по 3 апреля 2018 года организованы выезды на обозначенную территорию, в результате которых изъято 10 безнадзорных собак. Планируются повторные мероприятия», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска
В начале марта НГС рассказывал о ситуации, которая возникла возле жилкомплексов «Венеция» и «Ясный берег». В частности, жители «Венеции» жаловались, что собаки бегают по двору, а также пугают людей на пути к остановке «Мост».
Сегодня, 5 апреля, местная жительница Татьяна Маслова рассказала, что во дворах собак действительно не стало.
«Есть они сейчас. Вчера тоже отлов был — приезжали. Их стало меньше в плане того, что они во дворе [многоэтажки] так сильно не нападают. Есть собаки, жалуются жители, когда на остановку идёшь, там какие-то рыжие собаки нападают, лают. А во дворе, чтобы чёрно-белые собаки появлялись — их вроде как уже нет», — сказала Татьяна.
Кроме того, женщина добавила, что во дворе находили мёртвых животных — собак и кошку. Жители предполагают, что животных могли отравить.
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