Ищут свидетелей: полиция объявила поиски очевидцев смертельного ДТП на Димитровском мосту

Новосибирские полицейские объявили о поиске свидетелей аварии, которая произошла 25 марта на Димитровском мосту.

В этот день в 18:30 на мосту столкнулись Hyundai Santa Fe и Hyundai Solaris

«В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летней пассажирке автомобиля Hyundai Solaris были причинены травмы различной степени тяжести, от которых она впоследствии скончалась в больнице», — напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску.

Всего в больницу после аварии попали 5 человек. Погибшая Мария Сидоренко ехала в тот вечер в такси — она скончалась 1 апреля.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего, принятия законного и обоснованного решения по материалу проверки следствие просит очевидцев находившихся в непосредственной близости к месту аварии и видевших момент ДТП, обратиться в Управление МВД России по городу Новосибирску по телефону: 8 (383) 232-69-06», — сообщают в полиции.