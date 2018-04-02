В выходные курские госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость 

Рейды пройдут в областном центре и ряде районов области
Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция, предусмотренная за это нарушение, лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет.
Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области — 02, с мобильного телефона — 102; телефоны дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.