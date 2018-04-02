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Курская область. Травмы на производстве получили три менеджера
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Курская область. Травмы на производстве получили три менеджера 

Курские известия 6 часов назад
Фото: Курские известия
Для 28-летнего сотрудника ООО «Спутниковое ТВ» полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью
По данным Курского регионального отделения Фонда социального страхования, в регионе участились случаи, когда увечья на работе получают люди достаточно нетравматичной, на первый взгляд, профессии — менеджеры. Все три случая связаны с дорожно-транспортными происшествиями и непростыми погодными условиями, которые сложились в марте в Курской области: снегопады, заносы, плохая видимость, гололёд. 30-летняя женщина менеджер, работающая у индивидуального предпринимателя, на скользкой дороге съехала в кювет, автомобиль опрокинулся. Не справились с управлением на сложной дороге и второй менеджер, и погибший сотрудник «Спутникового ТВ».
Пострадавшим в результате лёгких несчастных случаев Фонд социального страхования оплачивает больничный в размере 100% заработка — независимо от стажа. В случае если будет установлена та или иная степень утраты трудоспособности, пострадавшим будут уставлены страховые выплаты, которые должны компенсировать причинённый здоровью вред. У погибшего остались несовершеннолетние дети. Если случай будет признан страховым, им установят выплаты по потере кормильца, помимо этого, семья получит единовременную выплату в размере 1 миллион рублей.
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