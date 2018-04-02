Курская область. Травмы на производстве получили три менеджера

Для 28-летнего сотрудника ООО «Спутниковое ТВ» полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью

По данным Курского регионального отделения Фонда социального страхования, в регионе участились случаи, когда увечья на работе получают люди достаточно нетравматичной, на первый взгляд, профессии — менеджеры. Все три случая связаны с дорожно-транспортными происшествиями и непростыми погодными условиями, которые сложились в марте в Курской области: снегопады, заносы, плохая видимость, гололёд. 30-летняя женщина менеджер, работающая у индивидуального предпринимателя, на скользкой дороге съехала в кювет, автомобиль опрокинулся. Не справились с управлением на сложной дороге и второй менеджер, и погибший сотрудник «Спутникового ТВ».