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Курянин, который насмерть сбил пенсионерку, отправится в колонию
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Курянин, который насмерть сбил пенсионерку, отправится в колонию 

Курские известия 6 часов назад
Фото: Курские известия
В мае прошлого года автомобилист не снизил скорость перед пешеходным переходом и совершил наезд 85-летнюю женщину​
28-летний житель Курска признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как было установлено, в мае прошлого года подсудимый, управляя автомобилем, ехал по улице Литовской. Перед пешеходным переходом он не снизил скорость и сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась.
Суд назначил виновнику ДТП 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с него взыскана компенсация морального вреда в 500 тыс. руб.
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