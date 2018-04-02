Курянин, который насмерть сбил пенсионерку, отправится в колонию

В мае прошлого года автомобилист не снизил скорость перед пешеходным переходом и совершил наезд 85-летнюю женщину​

28-летний житель Курска признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как было установлено, в мае прошлого года подсудимый, управляя автомобилем, ехал по улице Литовской. Перед пешеходным переходом он не снизил скорость и сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась.

Суд назначил виновнику ДТП 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с него взыскана компенсация морального вреда в 500 тыс. руб.