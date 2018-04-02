Видео: Пьяный таец безучастно смотрел, как убивают его «Исудзу» 

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Нетрезвый водитель в городе Чонбури, Тайланд был настолько беспечным, что не увидел разницы между асфальтированной и железной дорогой. Автолюбитель на своем внедорожнике заехал на железнодорожные пути, после чего машина встала: возможного, заглохла, а возможно попросту застряла. Дальше случайным очевидцам и самому незадачливому водителю оставалось только расслабиться и наблюдать, как многотонный локомотив врезается в автомобиль и с легкостью отбрасывает его в сторону.

Хорошие новости: на тот момент в машине уже никого не было. Плохие новости: возможно, в машине уже никого никогда не будет, поскольку у нее есть все шансы пойти под списание.

Как мойка автомобиля ускоряет его кончину. Читайте статью на QutoЧитайте также:Ford анонсировал новое поколение Focus на новом видеоВласти Приморья настаивают на отсрочке повышения утильсбораНазваны самые популярные внедорожники вторичного рынка Москвы